Ролик опубликован в Instagram исполнительницы.
На видео Алена в готическом образе с усердием отбивается от вируса, испепеляет его и в итоге побеждает.
“Твой страшный сон с хеппи-эндом”, – прокомментировала исполнительница.
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Напомним, что журнал Forbes включил украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona (Елену Савраненко) и теннисистку Элину Свитолину в ежегодный рейтинг из 30 предпринимателей и деятелей до 30 лет.
- Ранее украинская певица Алена Савраненко (Alyona Alyona) показала, как на карантине разгребает навоз.