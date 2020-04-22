Ролик опубликован в Instagram исполнительницы.

На видео Алена в готическом образе с усердием отбивается от вируса, испепеляет его и в итоге побеждает.

“Твой страшный сон с хеппи-эндом”, – прокомментировала исполнительница.

Переглянути цей допис в Instagram Твій страшний сон з хепі-ендом❤️ Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official) 21 Кві 2020 р. о 10:21 PDT

Напомним, что журнал Forbes включил украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona (Елену Савраненко) и теннисистку Элину Свитолину в ежегодный рейтинг из 30 предпринимателей и деятелей до 30 лет.