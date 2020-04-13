Об этом сообщается на сайте Highsnobiety.

На протяжении многих лет Алена Савраненко попробовала себя в разных профессиях: от школьного учителя до кассира.

“Она прожила разные жизни, прежде чем обрела известность как одна из звезд рэпа в Украине. Ее иронические видео, в которых Алена катается на водных мотоциклах или читает рэп вместе со своими друзьями, набрали миллионы просмотров, доказав, что рэп действительно может преодолеть языковые барьеры”, – отмечается на портале.

Рэп Савраненко быстр, ритмичен и харизматичен, с бесчисленными изменениями высоты тона и рекламными роликами, которые гарантированно запечатлятся в голове.