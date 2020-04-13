Об этом сообщается на сайте Highsnobiety.
На протяжении многих лет Алена Савраненко попробовала себя в разных профессиях: от школьного учителя до кассира.
“Она прожила разные жизни, прежде чем обрела известность как одна из звезд рэпа в Украине. Ее иронические видео, в которых Алена катается на водных мотоциклах или читает рэп вместе со своими друзьями, набрали миллионы просмотров, доказав, что рэп действительно может преодолеть языковые барьеры”, – отмечается на портале.
Рэп Савраненко быстр, ритмичен и харизматичен, с бесчисленными изменениями высоты тона и рекламными роликами, которые гарантированно запечатлятся в голове.
- Журнал Forbes включил украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona (Елену Савраненко) и теннисистку Элину Свитолину в ежегодный рейтинг из 30 предпринимателей и деятелей до 30 лет.
- В декабре прошлого года певица Джамала и Alyona Alyona презентовали совместную песню “Забирай”. Она посвящена теме кибербуллинга, хейта в Сети, “диванным критикам”, которые живут чужой жизнью и яро критикуют других людей в соцсетях.