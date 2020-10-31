Украинская рэперша Alyona Alyona прочитала стих "Любите Украину" Владимира Сосюры в социальном ролике против сжигания листвы, травы и сухостоя.

Видео сняло Упраление экологии и природных ресурсов Львовского горсовета.

Съемками занималась агенция And Action.

Посредством видео Alyona Alyona рассказывает о том, что сухие листья и траву можно использовать иначе, чем сжечь. К примеру, компостировать.

Также зрителям напомнили о том, что за сжигание травы и сухостоя предусмотрен штраф.