Видео сняло Упраление экологии и природных ресурсов Львовского горсовета.
Съемками занималась агенция And Action.
Посредством видео Alyona Alyona рассказывает о том, что сухие листья и траву можно использовать иначе, чем сжечь. К примеру, компостировать.
Также зрителям напомнили о том, что за сжигание травы и сухостоя предусмотрен штраф.
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