Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

В частности, на эксперимент с внешностью артистка пошла ради создания лирик-видео на трек “Не она”.

По словам певицы, идея трека родилась в киевских пробках, когда настроение навеяло мелодию и слова.

“Выходить летом с релизом не планировалось: работа над треком заняла около года, а постоянные эксперименты с саундом не позволяли озвучить точные сроки”, – добавила она.

Трек “Не она” дополняет лирик-видео, в котором артистка сменила четыре образа, представ рыжей, брюнеткой, блондинкой и с необычным для себя малиновым цветом волос.

“Это, хоть и не моя история, но навеяна она моим наблюдениям и написана на основе реальных событий из жизни реальных людей. История о немного странных отношениях, где один партнер влюбляется в вымышленный образ, вместо того, чтобы принять партнера таким, какой он есть на самом деле. По традиции, через некоторое время, такие отношения становятся очень “веселыми” или прекращаются вовсе. А люди теряют драгоценное время зря. Пусть вам повезет найти своего человека и принять его настоящим, вашим родным”, – прокомментировала певица.