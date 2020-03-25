Американская корпорация Amazon заявила, что делает часть детских шоу на Prime бесплатными для всех пользователей, включая тех, кто не подписан на сервис.

Об этом сообщает портал Deadline.

Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет.

В список бесплатных шоу входят, например, “Свинка Пеппа”, “И немного волшебства”, “Артур”, “Если дать мышонку печенье”.

Другой бесплатный стриминговый сервис Amazon — IMDb TV — сделает доступными более 80 семейных фильмов, включая “Скуби-Ду”, “Шрек-2”, “Смурфики” и другие.

Все они будут бесплатно доступны для всех клиентов по всему миру. Посмотреть можно тут.