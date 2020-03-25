Об этом сообщает портал Deadline.

Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет.

В список бесплатных шоу входят, например, “Свинка Пеппа”, “И немного волшебства”, “Артур”, “Если дать мышонку печенье”.

Другой бесплатный стриминговый сервис Amazon — IMDb TV — сделает доступными более 80 семейных фильмов, включая “Скуби-Ду”, “Шрек-2”, “Смурфики” и другие.

Все они будут бесплатно доступны для всех клиентов по всему миру. Посмотреть можно тут.