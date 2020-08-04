Об этом сообщает издание Deadline.

“Вместе с нашим великолепным актерским составом, невероятной командой, блестящими сценаристами и продюсерами, я более чем когда-либо готов поделиться с миром следующей частью саги “Охотников”, – сказал шоураннер проекта Дэвид Уэйл.

Сериал рассказывает о команде охотников за нацистами, которые в конце семидесятых занимаются раскрытием высокопоставленных гитлеровских офицеров, засевших в США с целью создать здесь Четвертый рейх. Аль Пачино играет в шоу Мейра Оффермана, главу этой команды. На создание сериала Уэйла вдохновили рассказы его бабушки, пережившей Холокост, которые он пропустил через призму супергеройских комиксов.

Действие сериала происходит в Нью-Йорке в 1977 году. Группа охотников за нацистами обнаруживает, что сотни высокопоставленных нацистов живут в США и намереваются создать там Четвёртый рейх. Команда “охотников” начинает свою кровавую миссию по привлечению нацистов к ответственности и срыву их планов.