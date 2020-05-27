Киноподразделение компании Amazon совместно с Sony Pictures снимет сериал по мотивам книги Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона".

Об этом сообщает издание Variety.

Роман Ларссона “Девушка с татуировкой дракона” входит в трилогию “Миллениум” и рассказывает о девушке-хакере по имени Лисбет Саландер, которая обладает фотографической памятью и была несправедливо признана властями недееспособной.

В настоящее время Amazon Studios совместно с Sony Pictures Television готовятся к съемкам сериала, в центре сюжета которого главная героиня книги — Лисбет Саландер.

Известно, что проект также получит название “Девушка с татуировкой дракона”, но не станет продолжением истории, изложенной в книге и ранее снятых фильмах. Вместо этого Саландер будет помещена в совершенно иные условия современного мира.

Напомним, в 2009 году роман был экранизирован впервые. Фильм был снят датским режиссером и сценаристом Нильсом Арденом Оплевой. Бюджет фильма составил 13 млн долларов, а кассовые сборы — 103 млн долларов. Главные роли исполнили Микаэль Нюквист и Нуми Рапас.

В 2011 году вышла голливудская экранизация под тем же названием, режиссер — Дэвид Финчер. Бюджет составил 90 млн долларов, а в кинотеатрах фильм собрал 220,5 млн долларов. В главных ролях — Дэниел Крейг и Руни Маре.

Кто будет писать сценарий для нового сериала и кто исполнит главную роль на данный момент неизвестно.