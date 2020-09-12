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Amazon выпустит сериал о «Короле тигров» с Николасом Кейджем

Amazon выпустит сериал о Джо Экзотика, известного всему миру благодаря документальному сериалу "Король тигров: убийство, хаос и безумие" от Netflix.

Суббота, 12 сентября 2020, 22:20

Фото: Variety

Об этом сообщает Variety.

Amazon займется продюсированием и выпуском проекта совместно с CBS TV Studios and Imagine TV.

Главную роль сыграет актер Николас Кейдж, для которого это будет его первая роль в сериале.

В основу восьмисерийного проекта легла статья журнала Texas Monthly “Джо Экзотик: Темное путешествие в мир дикого человека”.

В центре сюжета будет история Джо Экзотика —  эксцентричного владельца зоопарка в Оклахоме, который пытается всеми силами сохранить тигров и свой проект. Экзотик долгие годы боролся с активисткой Кэрол Баскин, которая хотела положить конец его тигриному бизнесу. Джо даже решил организовать ее убийство, за что получил 22 года тюрьмы, которые и отбывает до сих пор.

Создатели покажут историю Джо и его путь от обычного оклахомского парня к невероятному персонажу, которого мы знаем сейчас.

Дата выхода проекта пока не известна.

  • Ранее в Сети опубликовали новый тизер сериала “Ходячие мертвецы: Мир за пределами”.
Теги: сериал, Amazon

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