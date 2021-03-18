Об этом сообщает агентство Reuters.

Основатель компании Джефф Безос отметил, что рынки Prime Video Amazon в странах Южной Азии развиваются в несколько раз быстрее. Именно поэтому сервис планирует укрепить свои позиции в Индии.

Известно, что Amazon Prime Video вместе с двумя местными киностудиями будет продюсировать фильм Ram Setu. Главную роль в картине сыграет один из самых популярных актеров Болливуда Акшай Кумар. Дата премьеры фильма пока не сообщается.

“Мы рады сделать еще один шаг к совместному производству, сотрудничая с фильмом, который подчеркивает наше индийское наследие”, – заявил руководитель отдела контента Amazon Prime Video India Виджай Субраманиум.