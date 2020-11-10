Об этом пишет TMZ.
Источники, близкие к паре, рассказали изданию, что предложение Натан сделал в субботу вечером в Лас-Вегасе в отеле Nobu.
Бриллиантовое кольцо, которое он презентовал Эстеле, весит 3 карата и оценивается в 22 тысячи долларов.
Отмечается, что Натан получил его от ювелиров Angel City в Лос-Анджелесе.
Натан и Эстела вместе уже 14 месяцев, они познакомились на картофельной фабрике, где он работает в Айдахо.
- В октябре стало известно, что Натан Аподака снял и опубликовал атмосферное видео в TikTok, благодаря которому он получил новый автомобиль, деньги на развитие магазина и покупку дома.