Компания Hormel Foods, известный производитель мясной продукции, изготовила и бесплатно раздает маски для лица, которые пахнут свининой.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Hormel Foods проводит необычную рекламную акцию, которая является чрезвычайно актуальной сейчас, во время пандемии.

Компания представила брендированную двухслойную тканевую маску для лица, которая, согласно заявлению, является “революционной”, поскольку она пахнет свининой.

Такие маски Hormel Foods раздает бесплатно всем желающим. Для этого нужно оставить запрос на сайте компании www.BreathableBacon.com. Тираж масок ограничен — только 10 тысяч. Компания планирует раздавать их пока не закончатся.

Тем, кто уже стал счастливым обладателем необычного аксессуара, предлагают выкладывать фото в соцсетях, распространяя специальный тег #BreathableBacon.