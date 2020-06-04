Соответствующий ролик он опубликовал в TikTok.
В ролике Шнайдер в импровизированном костюме Гарри Поттера вместе с другом воспроизвели главный саундтрек к фильмам по романам Джоан Роулинг, используя стиральную и сушильную машину. Друг стучал крышкой сушильной машины, а Шнайдер в это время в определенном порядке нажимал издающие звуки кнопки на стиральной машине. По словам блогера, над записью ролика пришлось трудиться порядка 5 часов.
В конце ролика Шнайдер скрылся в чулане под лестницей, где, как известно, жил Гарри Поттер.
@kurtschneider
If you think this wasn’t a waste of 5 hours smack that ‘+’ 😂 @electricjason #harrypotter #washingmachine
Напомним, как звучит оригинальный саундтрек, написанный композитором Джоном Уильямсом:
- В эфире шоу “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” знаменитости исполнили песню группы Queen “Under Pressure”, используя вместо музыкальных инструментов ложки и банки.