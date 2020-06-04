Музыкант и блогер из США Курт Шнайдер вместе с другом исполнил саундтрек к фильмам о "Гарри Поттере" с помощью стиральной и сушильной машин.

Соответствующий ролик он опубликовал в TikTok.

В ролике Шнайдер в импровизированном костюме Гарри Поттера вместе с другом воспроизвели главный саундтрек к фильмам по романам Джоан Роулинг, используя стиральную и сушильную машину. Друг стучал крышкой сушильной машины, а Шнайдер в это время в определенном порядке нажимал издающие звуки кнопки на стиральной машине. По словам блогера, над записью ролика пришлось трудиться порядка 5 часов.

В конце ролика Шнайдер скрылся в чулане под лестницей, где, как известно, жил Гарри Поттер.

Напомним, как звучит оригинальный саундтрек, написанный композитором Джоном Уильямсом: