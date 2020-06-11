Производитель аудиотехники из США Grado Labs выпустил наушники, корпус которых выполнен из конопли. Их продают по символичной цене в $420.

Об этом сообщают #Буквы.

Бренд Grado Labs, который специализируется на производстве аудиотехники, был основан 67 лет назад мастером-часовщиком Джозефом Градо. С тех пор вот уже три поколения семьи Градо руководят компанией.

Базируется компания в Бруклине (Нью-Йорк, США), а известна она в первую очередь своими высококачественными наушниками и любовью к экспериментам.

Периодически бренд выпускает лимитированные коллекции наушников, корпус которых выполнен из необычных материалов. Например,в 2018 году Grado использовали древесину бочек для виски.

В 2018 году — поршни мотоцикла Harley-Davidson.

Теперь компания обратила внимание на еще один необычный материал — коноплю. Накануне Grado представил новую лимитированную коллекцию наушников, корпус которых создан из сильно сжатой переработанной конопли и клена.

“У нас есть бесконечное стремление экспериментировать со всеми видами древесины и материалов, и у нас была была возможность использовать коноплю. Мы не были уверены, какими получатся эти наушники, но, ко всеобщему удивлению, они быстро стали фаворитом”, — отметили в Grado, добавив, что считают эти лимитированную коллекцию “лучшей из всех, что создали”.

Ограниченная серия наушников Grado уже доступна для предварительного заказа на сайте. Цена наушников из этой серии символическая — 420 долларов. Как известно, 4:20 (а также 16:20) — это популярное время для употребления марихуаны.

Ожидается, что доставка начнется в конце июня.