Американский лейбл Sacred Bones выпустит альбом "Sounds of the Unborn" еще не рожденной Луки Юпанки, который записали ее родители с помощью биозвуковой технологии Midi.

Об этом сообщается на сайте лейбла.

Лука Юпанки – дочь бас-гитаристки группы Psychic Ills Элизабет Харт и продюсера Ивана Диас Мате.

Это первый в истории альбом, созданный исполнителем в утробе матери.

Во время пятичасовых сеансов”совместной медитации” родители записывали Юпанки через электроды на животе Харт. При помощи биозвуковой MIDI-технологии они переводили улавливаемые вибрации в синтезаторы.

Пара отредактировала материал и разбила его на отдельные композиции.

Элизабет и Иван старались вмешиваться как можно реже, позволяя посланию Луки существовать в необработанном виде.

“Sounds of the Unborn — воплощение жизни в ее космическом состоянии. Это первый альбом, созданный человеком во время нахождения в утробе матери. Высказывание души, которая еще не видела дневного света и не сделала ни одного глотка воздуха”, — говорится в сообщении на сайте лейбла.

Релиз альбома запланирован на 2 апреля.