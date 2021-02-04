Об этом сообщается на сайте лейбла.
Лука Юпанки – дочь бас-гитаристки группы Psychic Ills Элизабет Харт и продюсера Ивана Диас Мате.
Это первый в истории альбом, созданный исполнителем в утробе матери.
Во время пятичасовых сеансов”совместной медитации” родители записывали Юпанки через электроды на животе Харт. При помощи биозвуковой MIDI-технологии они переводили улавливаемые вибрации в синтезаторы.
Пара отредактировала материал и разбила его на отдельные композиции.
Элизабет и Иван старались вмешиваться как можно реже, позволяя посланию Луки существовать в необработанном виде.
“Sounds of the Unborn — воплощение жизни в ее космическом состоянии. Это первый альбом, созданный человеком во время нахождения в утробе матери. Высказывание души, которая еще не видела дневного света и не сделала ни одного глотка воздуха”, — говорится в сообщении на сайте лейбла.
Релиз альбома запланирован на 2 апреля.
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