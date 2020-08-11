Фото и видео актер опубликовал на своей странице в Instagram.
На видео Смит показывал Деруло, как ему следует держать клюшку. После этого он отошел, и танцор стал готовиться к удару. Смит потянулся к нему, чтобы дать еще один совет, но в этот момент Деруло замахнулся. В результате певец ударил актера по лицу клюшкой. Сам Смит улетел в камеру и показал, что у него больше нет передних зубов.
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Стоит отметить, что некоторые подписчики решили, что это было постановочное видео, так как у Смита не было крови после удара. Однако позже актер опубликовал еще один снимок в ленте, где он в обнимку с Деруло улыбается уже в не все свои 32 зуба.
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