Фото и видео актер опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео Смит показывал Деруло, как ему следует держать клюшку. После этого он отошел, и танцор стал готовиться к удару. Смит потянулся к нему, чтобы дать еще один совет, но в этот момент Деруло замахнулся. В результате певец ударил актера по лицу клюшкой. Сам Смит улетел в камеру и показал, что у него больше нет передних зубов.

Переглянути цей допис в Instagram And we never saw @jasonderulo again Допис, поширений Will Smith (@willsmith) 9 Сер 2020 р. о 1:20 PDT

Стоит отметить, что некоторые подписчики решили, что это было постановочное видео, так как у Смита не было крови после удара. Однако позже актер опубликовал еще один снимок в ленте, где он в обнимку с Деруло улыбается уже в не все свои 32 зуба.