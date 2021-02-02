Соответствующее видео опубликовано в Facebook зоопарка.
Гигантские панды Мэй Сян и Тянь Тиан скатываются по заснеженной горке, делают сальто, кувырки и просто наслаждаются игрой в снегу.
Смитсоновский зоопарк остается закрытым для посетителей из-за пандемии, но каждый желающий может понаблюдать за животными через веб-камеры.
Мэй Сян – 22-летняя самка гигантской панды родилась в Китае, весит она около 105 кг. Тиан Тиан – 23-летний взрослый самец гигантской панды, также родился в Китае, и весит около 120 кг.
У пары есть детеныш мужского пола, Сяо Ци Цзи, который родился в Смитсоновском зоопарке в прошлом году.
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