Covid-19 Украина

обновлено 05.02.2021 в 22:02

Всего:

1237169 (+4923)

Болеют:

150191 (+4923)

Выздоровели:

1063591 (+8185)

Умерло:

23387 (+158)

22:58 Как в Москве задержанные на митингах заглохший автозак толкали: видео
22:44 «RIP 2020»: Украинский режиссер сняла зажигательный клип для певицы Cardi B: видео
21:49 Соратники Навального решили отказаться от новых акций протеста до весны
21:25 Тупицкий работает главой КСУ удаленно после отстранения Зеленским
21:01 Американский рестлер Гэбриэл Аллан Тафт стал трансгердерною женщиной, – фото
20:55 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 5 февраля
20:48 Германия, Швеция и Польша отреагировали на высылку своих дипломатов Россией
20:30 Экс-супруга Мэнсона Дита фон Тиз отреагировала на обвинения музыканта в насилии
19:58 МОЗ планирует до конца осени вакцинировать от COVID-19 около 21 млн украинцев, – Степанов
19:42 Зеленский заявил, что Украина не даст приватизировать русский язык
19:02 Китаец, который женился на секс-кукле, сообщил о «рождении» первенца
18:59 Грета Тунберг высказалась о строительстве «Северного потока-2»: «Позорно на многих уровнях»
18:20 В Украине изменили механизм предоставления психиатрической помощи: что необходимо знать
17:43 Россия выслала дипломатов трех стран Европы из-за участия в митингах в поддержку Навального
17:38 «Американские горки»: инвесторы GameStop массово обращаются к адвокатам
16:55 Под СБУ нардепы от «ЕС» требовали «привлечь к ответственности владельцев прокремлевских СМИ»: видео
16:38 Мистические уроки: в Канаде студент узнал, что его лекции вел умерший профессор
15:49 Ткаченко о блокировании «112 Украина» и ZIK: «Только сейчас появились юридические основания»
Партнерский материал
15:39 Марафон NO LIMITS: transformACTION 2021 — первый шаг проекта LIFTA.SPACE к смене концепции онлайн-образования
15:25 Кайли Миноуг впервые выходит замуж
15:08 Фанатку Трампа и QAnon Марджори Тейлор Грин лишили должности в комитетах
Эксклюзив
14:55 «Сухой закон» и Zoom-дебаты: «Слуги» в чате устроили дискуссию по поводу «права на оружие», – фото
14:45 СБУ разоблачила бывших спецназовцев разведки Украины, которые работали в интересах ФСБ
14:03 У семьи Козака нашли десятки квартир и земельных участков — Слидство.info
13:40 Мир вернется к «докарантинной» жизни через 7 лет, – Bloomberg
13:11 Трамп отказался давать показания в Сенате по делу об импичменте
12:11 ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука
11:04 Байден объявил о важных изменениях во внешней политике
10:58 В Pfizer подтвердили, что готовят документы для регистрации своей вакцины в Украине, – Ляшко
10:19 Сенцов сообщил о рождении дочери и опубликовал трогательное фото
09:51 Во Львове неизвестные облили краской памятник Бандере

Американский рестлер Гэбриэл Аллан Тафт стал трансгердерною женщиной, – фото

42-летний профессиональный рестлер Гэбриэл Аллан Тафт, более известный под псевдонимом Тайлер Рекс, официально заявил, что он - трансгендерная женщина.

Пятница, 5 февраля 2021, 21:01

Об этом бывший лидер WWE заявил в своем Instagram.

Бывший рестлер заявил, что теперь его зовут Габби Тафт.

“Я больше не боюсь. Теперь я могу с уверенностью сказать, что люблю себя такой, какая я есть. Предыдущие восемь месяцев были одними из самых мрачных за всю мою жизнь. Эмоциональные потрясения, связанные с тем, что я трансгендер, несколько раз почти добивали меня”, – написал Тафт.

Он также поблагодарил свою жену и друзей за то, что поддержали его решение и остаются рядом в трудный период жизни.

“Ваша поддержка на этом пути означает больше, чем вы можете представить. Я не жду, что все согласятся или поймут. Не мне менять ваши убеждения. Просто знайте, что внешняя оболочка может измениться, но душа останется прежней”, – подчеркнул Тафт.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)

Напомним, что Гэбриэл Аллан Тафт построил успешную карьеру рестлера. Он был обладателем титулов Florida Tag Team Championship. В 2012 году спортсмен заявил об окончании карьеры, поскольку хотел больше времени посвятить семье.

В 2002 году спортсмен женился на Присцилле Тафт. Пара воспитывает 9-летнюю дочь Мию. Жена поддержала смену пола мужа. Сейчас оба привыкают к женскому телу Тафт.

  • Ранее сообщалось, что 60-летняя британская актриса и обладательница Оскара Тильда Суинтон сделала каминг-аут и призналась, что она квир.
Теги: Габбі Тафт, Гебріел Аллан Тафт, Трансгендер

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook