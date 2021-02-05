Американский рестлер Гэбриэл Аллан Тафт стал трансгердерною женщиной, – фото

42-летний профессиональный рестлер Гэбриэл Аллан Тафт, более известный под псевдонимом Тайлер Рекс, официально заявил, что он - трансгендерная женщина.

Об этом бывший лидер WWE заявил в своем Instagram.

Бывший рестлер заявил, что теперь его зовут Габби Тафт.

“Я больше не боюсь. Теперь я могу с уверенностью сказать, что люблю себя такой, какая я есть. Предыдущие восемь месяцев были одними из самых мрачных за всю мою жизнь. Эмоциональные потрясения, связанные с тем, что я трансгендер, несколько раз почти добивали меня”, – написал Тафт.

Он также поблагодарил свою жену и друзей за то, что поддержали его решение и остаются рядом в трудный период жизни.

“Ваша поддержка на этом пути означает больше, чем вы можете представить. Я не жду, что все согласятся или поймут. Не мне менять ваши убеждения. Просто знайте, что внешняя оболочка может измениться, но душа останется прежней”, – подчеркнул Тафт.

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Напомним, что Гэбриэл Аллан Тафт построил успешную карьеру рестлера. Он был обладателем титулов Florida Tag Team Championship. В 2012 году спортсмен заявил об окончании карьеры, поскольку хотел больше времени посвятить семье.

В 2002 году спортсмен женился на Присцилле Тафт. Пара воспитывает 9-летнюю дочь Мию. Жена поддержала смену пола мужа. Сейчас оба привыкают к женскому телу Тафт.