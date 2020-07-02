Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Мы же все, надеюсь, понимаем, что экс-президента судят за противодействие Москве…”, – говорится в сообщении.
Напомним, что 1 июля Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.
10 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда политик пришел на допрос в ГБР. По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия государству якобы причинен ущерб на сумму 557 тыс. грн.
В связи с этим Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.
Впоследствии экс-премьер и глава МИД Швеции, один из авторов программы “Восточного партнерства” Карл Бильдт заявил, что Европейский союз будет вынужден принять меры в случае политически мотивированного преследования экс-президента Украины Петра Порошенко.
- Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко в четверг, 18 июня, придет в Печерский суд. Похороны Алексея Порошенко перенесены на пятницу, 19 июня.
- Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просит Печерский суд перенести заседание по избранию меры пресечения пятому Президенту Петру Порошенко в связи со смертью его отца.