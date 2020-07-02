Украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что пятого президента Украины, лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко судят за противодействие Москве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Мы же все, надеюсь, понимаем, что экс-президента судят за противодействие Москве…”, – говорится в сообщении.

Напомним, что 1 июля Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

10 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда политик пришел на допрос в ГБР. По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия государству якобы причинен ущерб на сумму 557 тыс. грн.

В связи с этим Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.

Впоследствии экс-премьер и глава МИД Швеции, один из авторов программы “Восточного партнерства” Карл Бильдт заявил, что Европейский союз будет вынужден принять меры в случае политически мотивированного преследования экс-президента Украины Петра Порошенко.