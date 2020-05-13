Украинский футболист Андрей Шевченко вошел в рейтинг лучших нападающих в истории футбольной Лиги чемпионов по соотношению количества проведенных встреч и забитых мячей.

Рейтинг составил портал GiveMeSport.

В частности, Шевченко занял 12 место среди топ-25 рейтинга. В 100 матчах он забил 48 мячей (средний показатель – 0,48 гола за игру).

Первое место в рейтинге занял капитан “Барселоны” Лионель Месси, который забил 114 голов в 141 матче (0,81).

На втором месте оказался экс-нападающий “Манчестер Юнайтед” и мадридского “Реала” Руд ван Нистелрой (0,77).

Третье место досталось форварду туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду (0,76).

Топ-25 рейтинга:

1. Лионель Месси – 114 голов/141 матч (0,81 гола за игру);

2. Руд ван Нистелрой – 56/73 (0,77);

3. Криштиану Роналду – 128/169 (0,76);

4. Роберт Левандовски – 64/86 (0,74);

5. Неймар – 35/57 (0,61);

6. Филиппо Индзаги – 46/81 (0,57);

7. Эдинсон Кавани – 35/62 (0,56);

8. Серхио Агуэро – 39/71 (0,55);

9. Карим Бензема – 64/119 (0,54);

10. Рауль – 71/142 (0,5);

11. Давид Трезеге – 29/58 (0,5);

12. Андрей Шевченко – 48/100 (0,48);

13. Дидье Дрогба – 44/92 (0,48);

14. Рой Макай – 29/61 (0,48);

15. Алессандро дель Пьеро – 44/89 (0,47);

16. Тьерри Анри – 50/112 (0,45);

17. Патрик Клюйверт – 29/71 (0,41);

18. Златан Ибрагимович – 48/120 (0,40);

19. Томас Мюллер – 44/111 (0,4);

20. Самюэль Это’о – 30/78 (0,38);

21. Фернандо Морьентес – 33/93 (0,35);

22. Уэйн Руни – 30/85 (0,35);

23. Кака – 30/86 (0,35);

24. Арьен Роббен – 31/110 (0,28);

25. Райан Гиггз – 28/145 (0,19).