Об этом сообщает издание ET.
В новых судебных документах Джоли утверждает, что готова предоставить доказательства того, что Питт совершал домашнее насилие, находясь в браке с ней. Более того, актриса планирует предоставить показания очевидцев, которые подтверджают, что она стала жертвой домашнего насилия. О каких именно инцидентах идет речь, пока неизвестно.
“Это лишь очередной случай, когда Анджелина меняет показания, когда ей это подходит. Кроме одного обвинения, выдвинутого в 2016 году, которое было расследовано и отклонено, никогда не было никаких других записей, отчетов полиции и даже обвинений”, – рассказывает источник, знакомый с этим делом.
На данный момент сама Джоли не комментирует ситуацию.
Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. А спустя два года, в сентябре 2016-го, Джоли подала на развод. У пары шестеро общих детей – Мэддок (19), Пакс (17), Захара (16) , Шайло (14), а также близнецы Нокс та Вивьен(12).
- Ранее стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли с помощью семейной терапии уладили все конфликты после развода.