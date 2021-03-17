Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не могут решить вопрос опеки над шестью общими детьми. На этот раз актриса заявила, что у нее есть доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа.

Об этом сообщает издание ET.

В новых судебных документах Джоли утверждает, что готова предоставить доказательства того, что Питт совершал домашнее насилие, находясь в браке с ней. Более того, актриса планирует предоставить показания очевидцев, которые подтверджают, что она стала жертвой домашнего насилия. О каких именно инцидентах идет речь, пока неизвестно.

“Это лишь очередной случай, когда Анджелина меняет показания, когда ей это подходит. Кроме одного обвинения, выдвинутого в 2016 году, которое было расследовано и отклонено, никогда не было никаких других записей, отчетов полиции и даже обвинений”, – рассказывает источник, знакомый с этим делом.

На данный момент сама Джоли не комментирует ситуацию.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. А спустя два года, в сентябре 2016-го, Джоли подала на развод. У пары шестеро общих детей – Мэддок (19), Пакс (17), Захара (16) , Шайло (14), а также близнецы Нокс та Вивьен(12).