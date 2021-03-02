Анджелина Джоли продала редкую картину Уинстона Черчилля на аукционе за рекордные $11,5 млн

Актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "Минарет мечети Аль-Кутубия" из своей коллекции за рекордные 11,5 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie’s в Лондоне, где проходил аукцион. Подробнее пишет CNN.

Черчилль написал эту картину во время Второй мировой войны. На ней изображена мечеть XII века на фоне Атласских гор на закате солнца в Марракеше (Марокко).

“Черчилль впервые посетил Марокко в 1935 году, где он влюбился в здешний свет. Он чувствовал, что его картины страны были среди его лучших”, – сказал Ник Орчард, глава отдела современного британского искусства Christie’s.

Стартовая цена картину на аукционе была 3,5 миллиона долларов, во время торгов сумму увеличилась до 11,5 миллиона.

Предыдущий рекорд работы Черчилля на лондонском аукционе Sotheby’s в 2014 году составлял 1,7 миллиона фунтов стерлингов (2,7 миллиона долларов).

Как сообщает CNN, актер Брэд Питт купил картину Черчилля в подарок Джоли в 2011 году. В 2016 году пара рассталась после двух лет брака.

“Минарет мечети Аль-Кутубия” – единственная картина, написанная Черчиллем между 1939 и 1945 годами во время Второй мировой войны.

В январе 1943 года, после совместного посещения конференции в Касабланке в Марокко с целью выработки стратегии против нацистской Германии, Черчилль убедил Рузвельта присоединиться к нему в соседнем Марракеше и наблюдать, как солнце садится за Атласские горы. Их краткое совместное пребывание было увековечено картиной, которую Черчилль создал на следующий день после отъезда Рузвельта и позже подарил ему. После конференции два лидера потребовали “безоговорочной капитуляции” от Германии, Италии и Японии – историческое заявление, оказавшее влияние на исход войны.

Черчилль начал рисовать уже в зрелом возрасте, примерно в 40 лет, после неудачной морской атаки во время Первой мировой войны, которая стоила ему титула Первого лорда Адмиралтейства. Тем не менее, он был плодовитым художником и написал за свою жизнь более 500 работ.