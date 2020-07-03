Фото с их прогулки опубликовали в Instagram.
Папарацци заметил актрису в районе Лос-Фелис, где расположен ее дом.
Поводом для похода в магазин стала необходимость купить что-то для домашних питомцев.
Выйдя из машины, они надели защитные маски и перчатки.
Стоит отметить, что 11-летняя Вивьен – младшая дочь Джоли и актера Брэда Питта.
Джоли была в белом платье Dior, нюдовых балетках Chloe и с сумочкой 30 Montaigne.
- Ранее американская актриса и спецпосланник ООН Анджелина Джоли посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где в ходе выступления призвала Альянс помочь в борьбе с насилием против женщин в охваченных вооруженными конфликтами регионах.