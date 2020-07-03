Голливудская актриса Анджелина Джоли в компании дочери Вивьен сходила на шопинг в центре Лос-Анджелеса.

Фото с их прогулки опубликовали в Instagram.

Папарацци заметил актрису в районе Лос-Фелис, где расположен ее дом.

Поводом для похода в магазин стала необходимость купить что-то для домашних питомцев.

Выйдя из машины, они надели защитные маски и перчатки.

Стоит отметить, что 11-летняя Вивьен – младшая дочь Джоли и актера Брэда Питта.

Джоли была в белом платье Dior, нюдовых балетках Chloe и с сумочкой 30 Montaigne.