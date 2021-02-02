Об этом сообщает АР.

По оценкам аукционного дома, картина “Башня мечети Кутубии” может быть продана за 3,4 млн долларов.

Пейзаж стал единственной картиной, которую Черчилль завершил во времена Второй мировой войны с 1939 по 1945 год.

Он написал ее после конференции в Касабланке в январе 1943 года, на которой Черчилль и Рузвельт планировали разгром нацистской Германии. После конференции два лидера посетили Марракеш, чтобы Черчилль смог показать Рузвельту красоту города.

“Рузвельт был потрясен видом и подумал, что это невероятно”, –отметил глава отдела современного британского искусства Ник Орчард.

Он также добавил, что после этого Черчилль запечатлел этот вид на “вызывающей воспоминания картине” и подарил ее Рузвельту на память о поездке.

Черчилль начал заниматься живописью в 40 лет и за свою жизнь написал около 500 картин.

После смерти Рузвельта в 1945 году, картина “Башня мечети Кутубии” была продана его сыном и сменила несколько хозяев, прежде чем ее приобрели Брэд Питт и Анджелина Джоли в 2011 году.

Пара рассталась в 2016 году, после чего последовали долгие годы бракоразводного процесса и раздела имущества, в том числе обширной коллекции произведений искусства.