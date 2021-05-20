Про це повідомляє журнал National Geographic.

На відео бджоли повзають по обличчю та тілу Джолі, яка стоїть нерухомо. Аби бджоли сідали на її тіло, актрису намазали спеціальним феромоном, запах якого їх приваблював. Зірці довелося стояти нерухомо 18 хвилин.

“Ми так сильно переживаємо через кожну подію, яка відбувається у світі, що багато з нас відчувають себе перевтомленими через погані новини… Але одну погану новину ми можемо виправити”, – сказала Джолі.

На знімальному майданчику Джолі була сама. Її не одягала в якийсь спеціальних захисний костюм.

На щастя, зйомки були успішні й жодна із бджіл не вжалила актрису. Для того, аби комахи не стали агресивними, зйомка проходила з приглушеним світлом та в цілковитій тиші.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от National Geographic (@natgeo)

Автор фотографій – Ден Вінтерс. Натхненням для нього став портрет чоловіка Рональда Фішера з Каліфорнії 1981 року. Той позував перед камерами обліплений бджолами, подібно Джолі.

В журналі National Geographic пояснили, що цим роликом сподіваються привернути увагу до проблеми скорочення популяції бджіл у світі.

В спеціальному матеріалі National Geographic зазначили, що протягом останнього десятиріччя популяція бджіл значно скоротилась, що загрожує людству голодом. В матеріалі вказали на те, що актриса вже підтримала ініціативу ЮНЕСКО щодо збільшення популяції бджіл на 125 мільйонів (побудувавши 2,5 тисячі вуликів) до 2025 року.

Окрім цього, Джолі стала обличчям програми “Women for Bees” (“Жінки за бджіл”). Це проєкт французького бренду Guerlain та ЮНЕСКО.