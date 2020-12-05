Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Так, у Роми и ее возлюбленного Лоренса ван Лиувена родилась дочь. Малышку назвали Минт.

“Минт ван Лиувен. Я чувствую себя так благословенно, что наконец держу тебя в руках. Мы так любим тебя!” – написала Стрейд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd)

Как сообщает PEOPLE, Роми объявила, что ждет своего первенца в мае, сообщив об этом в социальных сетях и в эмоциональном видео на YouTube.

“У нас будет ребенок”, – начала свою речь “ангел” Victoria’s Secret, а затем добавила, что два года назад ей “поставили диагноз [синдром поликистозных яичников]”, после того как у нее не было менструации в течение 7 лет.

“Я была опустошена, потому что быть мамой и создать семью с Лоренсом – моя самая большая мечта”, – отметила модель.