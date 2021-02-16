"Атака титанов" - популярное японское аниме в жанре подросткового фэнтези. Это история про город-государство, жители которого живут за высокими стенами, защищающие их от злых титанов, пожирающих людей.

#Буквы рассказывают, что известно о популярном аниме.

Согласно данным Parrot Analytics, за неделю с 31 января по 6 февраля аниме-сериал был самым востребованным шоу в Америке. Фактически, спрос на него в 110,5 раз превышал средний показатель по сериалам. Аниме с легкостью обошло другие анимационные фильмы, такие как SpongeBob SquarePants и My Hero Academia, которые заняли второе и четвертое места соответственно.

Когда “Атака титанов” впервые обрела мировую известность в начале 2010-х годов, это был настоящий прорыв.

Одноименная манга (японские комиксы) Хадзиме Исаямы даже потеснила One Piece (комикс и аниме “Большой куш”). Однако длительные перерывы между последующими сезонами аниме притупили часть этого первоначального всплеска интереса. Да и сейчас новый, четвертый сезон, станет последним.

Сейчас есть информация о количестве серий последнего сезона – их будет всего из 16 серий. Между тем, на момент написания манги еще оставалось две главы до ее завершения.

Но премьера четвертого сезона «Атаки титанов», которая принесла аниме первое место в списке самых просматриваемых MyAnimeList, все же вызвала гнев фанатов.

Они находили недостатки во всем: изменение внешнего вида персонажей, компьютерной графики, используемой для Титанов, музыка.

Некоторые пользователи в Twitter раскритиковали музыкальные реплики пятого эпизода, а режиссеру этого эпизода пришлось полностью заблокировать свою учетную запись на платформе.

О чем аниме

Действие происходит в вымышленной вселенной, напоминающей Европу XIX века.

Титаны — плотоядные великаны, внешне напоминающие людей.

Главные герои манги — сын врача Эрен Йегер, его приемная сестра Микаса Аккерман и их друг детства Армин Арлерт. Титаны вторгаются в их родной округ Сингансина. Город оказывается полностью разорен. Родители подростков погибают. При этом отец Эрена, Гриша Йегер, оставляет сыну таинственный ключ от подвала в захваченной титанами Сингансине. Эрен клянется отомстить титанам, и все трое вступают в ряды армии.

Через пять лет уже подросшие герои выпускаются из военного училища. Герои вместе со своим учебным классом находятся в округе Трост — поселение у второй стены. Но и тут люди подвергаются нападению титанов. Но через какое-то время на помощь людям приходит совсем другой титан – он враждебно настроен по отношению к сородичам. Оказывается – это Эрен, который открыл в себе способность временно превращаться в титана.

По материалам CBR.com.