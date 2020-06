Об этом сообщают #Буквы.

Обвинение в сексуальном насилии

Накануне в Twitter появился пользователь с ником d (@danielleglvn). Владелец аккаунта представился девушкой по имени Даниэль, отказавшись сообщать какую-либо дополнительную информации о себе в целях безопасности.

В своем посте, опубликованном 20 июня 2020 года, Даниэль рассказала о том, что в 9 марта 2014 года Джастин Бибер выступал в Остине (Техас). После выступления он пригласил ее с друзьями в отель Four Seasons, в котором оставался в ту ночь. Там, оставшись наедине с девушкой, Бибер якобы целовал ее, а также вступил с ней в сексуальный контакт против ее воли.

После реакции общественности и публикации артистом доказательств своей невиновности (об этом читайте ниже) пользователь сперва закрыл свой аккаунт, а после поблагодарил всех за то, что история была распространена, и удалил свой аккаунт. В Сети остались только скриншоты постов Даниэль.

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi — Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2020

why did @danielleglvn? you finally understood that you can’t lie like that about r*pe??? why would anyone do that? after they said they will tale legal action she went private! pic.twitter.com/95Zy5pw2Wk — ivo (@beIIaspalvin) June 22, 2020

Реакция Бибера

На следующий день Джастин Бибер отреагировал на обвинения в своем Twitter.

“Обычно я не обращаю внимание на такие вещи, поскольку всю свою карьеру я сталкивался со случайными обвинениями, но, поговорив с женой и командой, я решил обсудить вопрос. Слухи — это слухи, но сексуальное насилие — это то, что я не воспринимаю легко”, — написал Бибер.

Певец добавил, что хотел отреагировать сразу, но из уважения к жертвам сексуального насилия решил сперва убедиться, что обладает достаточным количеством фактов, подтверждающих несостоятельность обвинений.

Убедившись, что владеет всей необходимой информацией, певец опубликовал серию постов, в которых показал квитанции, скриншоты и фотографии, которые подтверждают, что он не мог находиться с девушкой в отеле в этот день.

Так Бибер отметил, что после концерта в Остине в марте 2014 года находился с Селеной Гомез. Это подтверждают фотографии, сделанные фанатами, а также статьи в СМИ.

This article from 2014 talks about Selena being there with me. https://t.co/Jr2AE0brY2 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Артист также указал на то, что в тот вечер пользователь Twitter @ErynALynch рассказала, что видела его возле упомянутого в сообщении Даниэль отеля.

Бибер указал и на то, что этот же пользователь Twitter писала, что видела его в ресторане, а не самом отеле.

“Я никогда не оставался в Four Seasons 9-го или 10-го. Этот человек ранее написал еще один твит, сказав, что на следующую ночь они увидели меня в ресторане, а не в отеле”, — отметил он.

The other reason this story might say I was staying at the four seasons was because a tweet from 2014 on March 10th not the the 9th says they saw me there . This is that tweet pic.twitter.com/piTHxjajvi — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

However I never stayed at the four seasons on the 9th or the 10th. This person put another tweet up earlier saying they saw me at the restaurant the following night not the hotel pic.twitter.com/K4WHNRlC6k — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Певец также нашел электронные письма 6-летней давности с подтверждением того, что 9 марта он снимал квартиру на Airbnb на имя Майк Лоури, а 10 марта — номер в отеле Westin.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home pic.twitter.com/Ku15SCYz91 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Подводя итоги, Бибер отметил, что “к каждому заявлению о сексуальном насилии следует относиться очень серьезно и поэтому ответ был необходим”.

Что же касается Даниэль, артист намерен обратиться к Twitter и властям, чтобы иметь возможность подать в суд на автора сообщения.

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020