Известная американская компания Apple подвела итоги 2020 года и назвала приложения, которые пользовались наибольшей популярностью среди пользователей.

Рейтинг лучших приложений App Store появился на сайте Apple.

В общем, компания создала рейтинг самых популярных приложений, которые доступны бесплатно, а также присвоила титулы другим приложениям.

Самые популярные бесплатные приложения:

Zoom;

TikTok;

Disney Plus;

YouTube;

Instagram;

Facebook;

Snapchat;

Messenger;

Gmail;

Cash App.

Приложением года для iPhone стал Wakeout. С помощью этой программы пользователи могут заниматься спортом в домашних условиях. Во время карантина приложение стало мегапопулярными среди пользователей продукции Apple.

Приложением года для iPad стал Zoom. Вполне ожидаемо, поскольку эта программа до сих пор остается основной для компаний, работающих дистанционно.

Приложением года для Mac стал Fantastical, приложением года для Apple Watch – Endel, а приложением года для Apple TV – Disney Plus.

В номинации “игра года для iPhone” победило приложение Genshin Impact. В то же время игрой года для iPad стало приложение Legends of Runeterra, для Mac – Disco Elysium, а для Apple TV – Dandara: Trials of Fear. Аркадной игрой года названо Sneaky Sasquatch.