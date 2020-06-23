Компания Apple показала дебютный тизер нового сериала "Основание", который основан на цикле романов писателя-фантаста Айзека Азимова.

Видео появилось на официальном YouTube-канале Apple TV.

В центре сюжета сериала окажется группа изгнанников, которые отправятся в грандиозное путешествие. Они должны спасти человечество и восстановить цивилизацию в условиях падения Галактической Империи.

Продюсером проекта выступил Дэвид С. Гойер, а в главных ролях снялись Джаред Харрис, Ли Пейс и Лаура Бирн.

Сериал выйдет в 2021 году на стриминговой платформе Apple TV+.