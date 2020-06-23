Видео появилось на официальном YouTube-канале Apple TV.
В центре сюжета сериала окажется группа изгнанников, которые отправятся в грандиозное путешествие. Они должны спасти человечество и восстановить цивилизацию в условиях падения Галактической Империи.
Продюсером проекта выступил Дэвид С. Гойер, а в главных ролях снялись Джаред Харрис, Ли Пейс и Лаура Бирн.
Сериал выйдет в 2021 году на стриминговой платформе Apple TV+.
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