Выход долгожданной гарнитуры виртуальной реальности Apple оброс множеством слухов. Еще в январе говорили, что гарнитура VR может быть выпущена уже в следующем году.

Об этом сообщает издание Hypebeast.

Новые гарнитуры VR будут иметь тканевую сетку, которую Apple использует, чтобы уменьшить вес устройства, и что, соответственно, увеличит цену. Ожидаемая стоимость около 3000 долларов США. Сама цена уже отличает VR-гарнитуру Apple от других премиальных гарнитур, включая Oculus Quest 2, которая стоит в 10 раз дешевле.

Гарнитура Apple заимствует элементы дизайна ремешков у Apple Watch: их можно будет менять.

По слухам, само оборудование будет больше похоже на очки, чем на традиционную гарнитуру VR. Устройство будет предлагать возможности смешанной реальности – виртуальной и дополненной.

Apple предположительно добавила дюжину камер и датчиков LIDAR, чтобы лучше отслеживать движения рук и картографирование комнаты. Двойной 8K-дисплей оснащен технологией отслеживания взгляда, это позволит экономить энергию на дисплеях.

Обладая всеми функциями, которые ожидаются от гарнитуры VR, Apple по-прежнему планирует выпустить “легкое устройство AR, неотличимое от стандартных очков”.