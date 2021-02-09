Об этом сообщает издание Hypebeast.
Новые гарнитуры VR будут иметь тканевую сетку, которую Apple использует, чтобы уменьшить вес устройства, и что, соответственно, увеличит цену. Ожидаемая стоимость около 3000 долларов США. Сама цена уже отличает VR-гарнитуру Apple от других премиальных гарнитур, включая Oculus Quest 2, которая стоит в 10 раз дешевле.
Гарнитура Apple заимствует элементы дизайна ремешков у Apple Watch: их можно будет менять.
По слухам, само оборудование будет больше похоже на очки, чем на традиционную гарнитуру VR. Устройство будет предлагать возможности смешанной реальности – виртуальной и дополненной.
Apple предположительно добавила дюжину камер и датчиков LIDAR, чтобы лучше отслеживать движения рук и картографирование комнаты. Двойной 8K-дисплей оснащен технологией отслеживания взгляда, это позволит экономить энергию на дисплеях.
Обладая всеми функциями, которые ожидаются от гарнитуры VR, Apple по-прежнему планирует выпустить “легкое устройство AR, неотличимое от стандартных очков”.
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