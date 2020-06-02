Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Главные роли в ленте исполнят актеры Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро.

Картина будет основана на одноименной книге Дэвида Грамма. Сценарий напишет Эрик Рот.

Действие фильма расскажет об индейском племени осейджи, проживающем в штате Оклахома. По сюжету индейцы обнаруживают запасы нефти под землей и хорошо зарабатывают на ее продаже. После того, как в 1921 году Конгресс выпускает постановление, по которому каждый человек, имеющий хотя бы половину индейской крови, должен иметь белого финансового представителя, бизнес аборигенов оказывается под угрозой. А на земле индейцев происходят убийства, которые берется расследовать ФБР.

Экранизация романа Грамма задумывалась еще в 2016 году. Тогда киностудия Paramount рассчитала стоимость реализации проекта в размере до $200 млн. Но бюджет возрос до $225 млн. Руководитель Paramount Джим Джианопулос отказался снимать фильм за такие деньги.

Скорсезе обратился к стриминговому сервису Netflix, но бюджет, который могла предоставить компания, $215 млн, тоже оказался недостаточным.

Сумма соглашения, заключенного с Apple Studios, не разглашается. Роль Paramount сведется к дистрибьюторской.

Предыдущая лента Мартина Скорсезе “Ирландец” на 92-й церемонии вручения премии “Оскар” получила 10 номинаций, в том числе “Лучший фильм”, “Лучший режиссер”.