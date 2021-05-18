Про це повідомили на сайті Apple.
17 травня, у Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією, Apple та Nike презентували нові ремінці для Apple Watch.
Представлено дві моделі. Спортивна за 49 доларів виконана у кольорах веселки. Матеріал, з якого зроблено ремінець, відбиває світло.
Плетена модель за 99 доларів об’єднала в собі кольори веселки з кольорами інших прапорів ЛГБТК+ громади (чорний, коричневий, рожевий, голубий та білий).
Плетений ремінець сумісний з Apple Watch SE, Series 4 і новішими, а спортивний — з Series 3 і новішими. Замовити обидва можна на сайтах компаній.
Крім цього, Apple підготувала до Прайд-місяця спеціальний різнокольоровий циферблат. Він з’явиться незабаром як частина оновлення програмного забезпечення для Apple Watch.
- Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен дозволив американським посольствам і консульствам вивішувати прапор ЛГБТ протягом червня, який у низці країн є прайд-місяцем.