Об этом пишет The Verge.
Apple Music TV – это бесплатная круглосуточная трансляция популярных музыкальных клипов в режиме реального времени. Правда, доступна она только для жителей США.
Отмечается, что новый сервис интересен в первую очередь тем, что показывает намерения Apple бросить вызов доминированию YouTube в области музыкальных видео.
На Apple Music TV каждую пятницу в полдень будут премьеры новых музыкальных видео. Так, 23 октября состоится премьера клипа на песню “777” Joji и “Gorgeous” Saint Jhn.
- Сервис Spotify обратился в антимонопольные органы с просьбой принять меры из-за антиконкурентного поведения Apple в связи с выпуском пакетов подписки на некоторые услуги компании Apple One.