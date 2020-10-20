Компания Apple запустила новый сервис с музыкальными видео, живыми шоу и различными мероприятиями - Apple Music TV.

Об этом пишет The Verge.

Apple Music TV – это бесплатная круглосуточная трансляция популярных музыкальных клипов в режиме реального времени. Правда, доступна она только для жителей США.

Отмечается, что новый сервис интересен в первую очередь тем, что показывает намерения Apple бросить вызов доминированию YouTube в области музыкальных видео.

На Apple Music TV каждую пятницу в полдень будут премьеры новых музыкальных видео. Так, 23 октября состоится премьера клипа на песню “777” Joji и “Gorgeous” Saint Jhn.