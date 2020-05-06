У принца Гарри и Меган Маркл 6 мая 2019 года родился первенец. Его имя сообщили лишь на второй день после рождения. Как первенец принца Гарри, Арчи должен получить титул графа Дамбартонского, один из вспомогательных титулов его отца. При этом остаются вопросы, какова фамилия у Арчи, и является ли он принцем?

Об этом пишет британское издание Express.

Фамилия Арчи Гаррисона – Маунтбэттен-Виндзор, имя его отца, дедушки и прабабушки, королевы Елизаветы II.

Стоит отметить, что Арчи не принц, а все благодаря своему прапрадеду королю Георгу V.

Король Георг V в 1917 году издал патентную грамоту, которой ограничил количество королевских титулов. Так, титулы могли получить только дети и внуки короля по мужской линии, а также старший сын старшего сына наследника.

Это означает, что четверо детей королевы Елизаветы II могут быть принцами и принцессами, при этом только сыновья монарха могут передать этот титул своим внукам.

В соответствии с этим правилом только правнуки королевы Елизаветы II по мужской линии, от принца Чарльза и ниже, будут принцами и к ним будут обращаться его королевское высочество.

То есть титул принца заканчивается на Джордже, сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Маленкий Джордж в настоящее время занимает третье место на престол после своего отца принца Уильяма и деда принца Чарльза.

В 2013 году королева сделала исключение, предоставив королевские титулы братьям и сестрам Джорджа, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

Таким образом, Арчи может и не является принцем на данный момент, но может стать принцем в будущем, если ему предоставят такой титул.