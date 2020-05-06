Об этом пишет британское издание Express.

Фамилия Арчи Гаррисона – Маунтбэттен-Виндзор, имя его отца, дедушки и прабабушки, королевы Елизаветы II.

Стоит отметить, что Арчи не принц, а все благодаря своему прапрадеду королю Георгу V.

Король Георг V в 1917 году издал патентную грамоту, которой ограничил количество королевских титулов. Так, титулы могли получить только дети и внуки короля по мужской линии, а также старший сын старшего сына наследника.

Это означает, что четверо детей королевы Елизаветы II могут быть принцами и принцессами, при этом только сыновья монарха могут передать этот титул своим внукам.

В соответствии с этим правилом только правнуки королевы Елизаветы II по мужской линии, от принца Чарльза и ниже, будут принцами и к ним будут обращаться его королевское высочество.

То есть титул принца заканчивается на Джордже, сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Маленкий Джордж в настоящее время занимает третье место на престол после своего отца принца Уильяма и деда принца Чарльза.

В 2013 году королева сделала исключение, предоставив королевские титулы братьям и сестрам Джорджа, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

Таким образом, Арчи может и не является принцем на данный момент, но может стать принцем в будущем, если ему предоставят такой титул.