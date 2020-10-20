На плато Наска в Перу обнаружили геоглиф, изображающий кота. Его, вероятно, сделали 2100-2200 лет назад.

Об этом сообщает Министерство культуры Перу.

Геоглиф (нанесенный на землю рисунок) удалось обнаружить на склонах холмов на плато Наска во время проведения работ по реконструкции смотровой площадки.

Минкульт отмечает, что фигура была едва заметной и вскоре могла исчезнуть, потому что находится на крутом склоне и имела заметные последствия природной эрозии.

Специалисты в течение недели очищали рисунок и работали над его сохранением.