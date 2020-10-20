Об этом сообщает Министерство культуры Перу.
Геоглиф (нанесенный на землю рисунок) удалось обнаружить на склонах холмов на плато Наска во время проведения работ по реконструкции смотровой площадки.
Минкульт отмечает, что фигура была едва заметной и вскоре могла исчезнуть, потому что находится на крутом склоне и имела заметные последствия природной эрозии.
Специалисты в течение недели очищали рисунок и работали над его сохранением.
Этот геоглиф изображает фигуру кота, представленного телом в профиль, голова смотрит вперед. Ширина линий, которыми он нарисован, — 30-40 сантиметров. Длина всего рисунка от хвоста до головы — 37 метров.
Специалисты считают, что по стилистическим особенностям рисунка его можно отнести к временам существования культуры Паракас, предшествовавшей цивилизации Наска. Последняя в свою очередь известна своими геоглифами, которые были внесены в список наследия ЮНЕСКО:
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