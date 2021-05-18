Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС і журнал People.

Весілля, на якому були присутні менше 20 осіб, відбулося в минулі вихідні.

Церемонія пройшла у власності Гранде в Монтесіто, популярному місці в південній Каліфорнії, де також проживають герцог і герцогиня Сассекські.

“І Арі, і Далтон люблять Монтесіто. Вони проводять там багато часу. Так що цілком природно, що вони одружилися в красивому будинку Аріани. Свято було скромним і глибоко особистим – на ньому були присутні менше 20 осіб. Аріана і Далтон та їх сім’ї дуже щасливі”, – розповіло джерело.

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Аріана Гранде і Далтон Гомес почали зустрічатися понад рік тому. У травні минулого року вони вперше дебютували як пара, знявшись разом в кліпі на пісню Гранде “Stuck With U”. Раніше співачка була заручена з американським коміком і актором Пітом Девідсоном, але два роки тому вони розірвали свої гучні відносини.