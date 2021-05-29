Аріана Гранде встановила новий Instagram-рекорд

Світлини з таємного весілля співачки Аріани Гранде та її чоловіка рієлтора Далтона Гомеса набрали 25,2 млн вподобань за добу, встановивши абсолютний рекорд Instagram.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Зазначається, що співачка вийшла заміж ще на початку травня, але весільні фото опублікувала лише 27 травня. За першу добу світлини з весілля Гранде вподобали понад 25,2 млн користувачів. Наразі пост налічує понад 25,7 млн лайків.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)



За популярністю весільні фото Аріани Гранде обійшли останній прижиттєвий пост загиблого репера XXXTentacion (24,6 млн) та фото Біллі Айліш у новому образі білявки (23 млн).

Гранде не змогла обійти за кількістю вподобань лише знамениту світлину яйця (55 млн вподобань).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eugene | #EggGang (@world_record_egg)