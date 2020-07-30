Об этом актер написал в Instagram.
“Встречайте нового члена семьи, Датча! Ему 10 месяцев, он назван в честь моего персонажа в фильме Predator (“Хищник”), весит 103 фунта и немного боится Лулу … но они скоро станут лучшими друзьями”, – написал Шварценеггер.
В фильме “Хищник” главного героя, которого сыграл Шварценеггер, зовут Алан “Датч” Шефер.
Дома у актера живут еще осел Лулу и пони Виски..
- Ранее Арнольд Шварценеггер поздравил своего ослика с годовщиной, спел ему песню и накормил вкусностями.
- Актер Арнольд Шварценеггер разместил видеоролик, в котором он пытается спокойно поесть, а его животные время от времени пытаются урвать кусок с тарелки.