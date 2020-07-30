Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер завел себе собаку.

Об этом актер написал в Instagram.

“Встречайте нового члена семьи, Датча! Ему 10 месяцев, он назван в честь моего персонажа в фильме Predator (“Хищник”), весит 103 фунта и немного боится Лулу … но они скоро станут лучшими друзьями”, – написал Шварценеггер.

В фильме “Хищник” главного героя, которого сыграл Шварценеггер, зовут Алан “Датч” Шефер.

Дома у актера живут еще осел Лулу и пони Виски..