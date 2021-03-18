Финский астрофотограф Метсаванио (JP Metsavainio) опубликовал фотографию Млечного Пути, на создание которой у него ушло почти 12 лет.

Об этом пишет PetaPixel.

Общее время экспозиции 1,7-гигапиксельного изображения составляет 1250 часов. Метсаванио начал снимать ее еще в 2009 году.

В течение следующих 12 лет он сосредоточился на различных областях и объектах Млечного Пути, снимая мозаику из них как отдельные произведения искусства. Чтобы завершить снимок Млечного Пути в сверхвысоком разрешении, астрофотограф решил заполнить пробелы, которые не были закрыты, его оригинальными работами.

“Я думаю, что это первое изображение, когда-либо показывающее Млечный Путь с таким разрешением и глубиной во всех трех цветовых гаммах”, – отметил он.

Фотография имеет ширину 100 000 пикселей и состоит из 234 отдельных снимков, “сшитых” вместе. Она охватывает 125 градусов неба от Тельца до Лебедя и показывает около 20 миллионов видимых звезд.