Об этом сообщает сайт Hypebeast.
В конце декабря появился тизер четвертого сезона аниме, посвященный главному персонажу Эрен Йегерь.
Эрен не появлялся в первых рекламных материалах 4 сезона, но на последнем постере он — в центре внимания. Герой изображен постаревшим и изможденным, с длинной прической и щетиной. Его окружают Леви Акерман, Микаси Акерман, Конни Спрингер и другие персонажи Исследовательского корпуса с дирижаблем над головой.
【新ビジュアル公開！】
第63話で登場した、エレン・イェーガーが現れた新ビジュアルを公開しました！https://t.co/tDWCeNL3bh#shingeki pic.twitter.com/01L296u2ci
— アニメ「進撃の巨人」公式アカウント (@anime_shingeki) December 27, 2020
Вскоре после выпуска тизера в “Атаке титанов” показали, сколько еще эпизодов стоит ожидать зрителям.
Трансляция четвертого и последнего сезона началась на японском телевидении 7 декабря. Уже вышло 4 серии (эпизоды 60-63).
Согласно сообщению о выпуске Blu-ray диска с последним сезоном, опубликованным на сайте франшизы, финальный релиз выйдет в двух томах. При этом первый будет включать эпизоды 60-67, а второй 68-75. Диски будут выпущены 19 мая и 21 июля текущего года.