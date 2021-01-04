Стало известно, сколько серий культового аниме "Атака титанов", которое транслируется с 2013 года, еще ждет зрителей, и когда состоится релиз последнего сезона на Blu-ray.

Об этом сообщает сайт Hypebeast.

В конце декабря появился тизер четвертого сезона аниме, посвященный главному персонажу Эрен Йегерь.

Эрен не появлялся в первых рекламных материалах 4 сезона, но на последнем постере он — в центре внимания. Герой изображен постаревшим и изможденным, с длинной прической и щетиной. Его окружают Леви Акерман, Микаси Акерман, Конни Спрингер и другие персонажи Исследовательского корпуса с дирижаблем над головой.

Вскоре после выпуска тизера в “Атаке титанов” показали, сколько еще эпизодов стоит ожидать зрителям.

Трансляция четвертого и последнего сезона началась на японском телевидении 7 декабря. Уже вышло 4 серии (эпизоды 60-63).

Согласно сообщению о выпуске Blu-ray диска с последним сезоном, опубликованным на сайте франшизы, финальный релиз выйдет в двух томах. При этом первый будет включать эпизоды 60-67, а второй 68-75. Диски будут выпущены 19 мая и 21 июля текущего года.