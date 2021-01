Об этом сообщают #Буквы.

Последние два года о певице почти не было слышно. Шестой студийный альбом певицы “Head Above Water” вышел в феврале 2019 года, а четвертый сингл из него “I Fell in Love with the Devil” был выпущен 28 июня того же года.

В течение всего 2020 Лавин не только не выпускала новых песен, но и не выступала. Единственный ее концерт состоялся в октябре.

Весной прошлого года Лавин анонсировала возможный выпуск нового альбома в 2021. В декабре она подтвердила, что работает с продюсером и певцом Джоном Фельдманом, рэпером MOD SIN, автором песен и барабанщиком Тревисом Баркером и певцом и рэпером Machine Gun Kelly над новым материалом.

Уже в январе Аврил порадовала фанатов первыми плодами этого сотрудничества — треком “Flames” в коллаборации с MOD SUN и проникновенным клипом на него.

В течение всего видео MOD SUN и Лавин переключаются между различными музыкальными инструментами, демонстрируя убедительные навыки игры.

В первые часы после релиза клип собрал более 100 тысяч просмотров, и соотношение лайков и дизлайков свидетельствует о том, что поклонники в восторге: 36 тысяч против 125.