Об этом сообщает Reuters и CNN.

София создавала свои произведения в сотрудничестве с 31-летним итальянским цифровым художником Андреа Боначето, известным своими красочными портретами, на некоторых из которых изображены известные люди, например, генеральный директор Tesla Илон Маск.

Робот несколько раз сочетал элементы из работ Боначето, истории искусства и ее собственных рисунков и картин на различных поверхностях. Боначето начал процесс с создания яркого портрета Софии, который был обработан нейронными сетями робота. Затем София нарисовала интерпретацию изображения.

Цифровая работа под названием “Sophia Instantiation” представляет собой 12-секундный файл MP4.

“Я так взволнована реакцией людей на новые технологии, такие как робототехника … и я так рада быть частью этих творческих способностей”, – отметила София.

София, разработанная гонконгской фирмой Hanson Robotics, снискала всемирную известность благодаря своим разговорным способностям, реалистичным движениям и сложным мимикам. С момента ее презентации в 2016 году она появлялась на ток-шоу и выступала на конференциях и даже получила гражданство Саудовской Аравии, что сделало ее первым роботом, получившим гражданство.

So excited to meet my final collector! 💖🤖 AUCTION UPDATE: @reuters is going to live stream the last 1hr of 1/1 of “Sophia Instantiation” in action. Don’t miss this historic moment! https://t.co/a1yJ8UKQlI@hansonrobotics @andreabonac_art @niftygateway @ivgalleryla pic.twitter.com/01STXbQ3VV — Sophia the Robot (@RealSophiaRobot) March 24, 2021

LIVE: NFT art by humanoid robot Sophia goes to auction https://t.co/Xzoag53gzD — Reuters (@Reuters) March 24, 2021

Напомним, что NFT (Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) стал главным трендом 2021 года на рынке криптовалют и блокчейна. Это новейшая технология, которая основана на смартконтрактах блокчейна Ethereum и закрепляет за лицом право собственности на определенный цифровой товар. Невзаимозаменяемый токен невозможно обменять на любой другой.