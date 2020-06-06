Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Июнь — это прайд-месяц, посвященный ЛГБТ-сообществу и его борьбе за свои права. Уже несколько десятилетий именно в этот месяц по всему миру проходят Марши равенства и другие мероприятия.
В 2020 году The Hollywood Reporter впервые решили приурочить к прайд-месяцу особого выпуска журнала, посвященного ЛГБТ. В нем расскажут о 50 самых влиятельных ЛГБТ-персонах, деятелях Голливуда.
Приглашенным редактором выпуска стал режиссер, сценарист, создатель сериала-антологии “Американская история ужасов” Райан Мерфи, который является открытым геем и борцом за равенство.
Героями выпуска будут представительница стримингового сервиса Netflix Синди Холланд, режиссер и писательница Джанет Мок, актер и продюсер Джим Парсонси многие другие.
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