Американский режиссер и сценарист Райан Мерфи стал редактором первого выпуска журнала о кино The Hollywood Reporter, посвященного представителям ЛГБТ-сообществу.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Июнь — это прайд-месяц, посвященный ЛГБТ-сообществу и его борьбе за свои права. Уже несколько десятилетий именно в этот месяц по всему миру проходят Марши равенства и другие мероприятия.

В 2020 году The Hollywood Reporter впервые решили приурочить к прайд-месяцу особого выпуска журнала, посвященного ЛГБТ. В нем расскажут о 50 самых влиятельных ЛГБТ-персонах, деятелях Голливуда.

Приглашенным редактором выпуска стал режиссер, сценарист, создатель сериала-антологии “Американская история ужасов” Райан Мерфи, который является открытым геем и борцом за равенство.

Героями выпуска будут представительница стримингового сервиса Netflix Синди Холланд, режиссер и писательница Джанет Мок, актер и продюсер Джим Парсонси многие другие.