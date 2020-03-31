Об этом в Facebook сообщила его дочь Лора Меррилл.

“Мой отец приуменьшил угрозу простуды, как он думал, — написала она, — мне дали всего две минуты на то, чтобы попрощаться с ним”.

Дочь музыканта попросила всех серьезно отнестись к новому коронавирусу, и не думать о том, что “это с вами не произойдет”. Она призвала всех оставаться дома и придерживаться карантина.

Мерриллу было 69 лет.

Алан Мерилл родился в 1951 году в Нью-Йорке в семье джазовых музыкантов – певицы Хелен Меррилл и саксофониста Аарона Сакса.

До 13 лет учился в британском интернате. По возвращению в США, в 14 лет начал играть в кафе Greenwich Village’s. Тогда и началась его музыкальная карьера.

Хит I Love Rock N Roll был написан в 1975 году, когда он выступал в составе британской рок-группы Arrows.

Всемирную известность композиция получила в 1982 году, когда американская рок-певица Джоан Джетт записала на нее кавер.

Алан Меррилл:

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Джоан Джетт:

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Хит с исполнении Бритни Спирс:

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Хит в исполнении ди-джея Алекса Гаудино и музыканта Джейсона Руни:

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