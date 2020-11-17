Автор «Заводного апельсина» Энтони Берджесс призывал никогда не читать его роман

Всплыли старые сонеты писателя Энтони Берджесса, в которых он призывает не читать самую известную его книгу — "Заводной апельсин", экранированную Стэнли Кубриком.

Об этом сообщает издание Dazed.

Исследователи творчества английского писателя и литературоведа Энтони Берджесса, который умер в 1993 в 76-летнем возрасте, нашли старые произведения неопубликованные произведения художника. В них он призывает никогда не читать его роман “Заводной апельсин” (1962).

Эта сатирическая антиутопия была самым известным произведением художника, в частности, из-за популярной экранизации романа Стэнли Курбиком в 1971 году.

Сам художник не считал это произведение удачным и в своих стихах призывал никогда не читать его. В частности, в Сонете для Института Эмери он писал:

“Совет: не читайте “Заводной апельсин”, это нечистое нагромождение Из выдуманных слов, которые кусаются, бьются и кровоточат. Я писал книги лучше… Так же как и другие мужчины. Читайте Гамлета, Шелли, Китса, доктора Живаго”.

В другом стихотворении под названием “Очерк цензуры” за 1989 год Берджесс называл эту книгу опасной и такой, что может убить. Он отмечал, что размышляет над ней ежедневно все три десятилетия после ее публикации. Он писал: