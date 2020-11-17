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Автор «Заводного апельсина» Энтони Берджесс призывал никогда не читать его роман

Всплыли старые сонеты писателя Энтони Берджесса, в которых он призывает не читать самую известную его книгу — "Заводной апельсин", экранированную Стэнли Кубриком.

Вторник, 17 ноября 2020, 22:42

Об этом сообщает издание Dazed.

Исследователи творчества английского писателя и литературоведа Энтони Берджесса, который умер в 1993 в 76-летнем возрасте, нашли старые произведения неопубликованные произведения художника. В них он призывает никогда не читать его роман “Заводной апельсин” (1962).

Эта сатирическая антиутопия была самым известным произведением художника, в частности, из-за популярной экранизации романа Стэнли Курбиком в 1971 году.

Сам художник не считал это произведение удачным и в своих стихах призывал никогда не читать его. В частности, в Сонете для Института Эмери он писал:

“Совет: не читайте

“Заводной апельсин”, это нечистое нагромождение

Из выдуманных слов, которые кусаются, бьются и кровоточат.

Я писал книги лучше… Так же как и другие мужчины.

Читайте Гамлета, Шелли, Китса, доктора Живаго”.

В другом стихотворении под названием “Очерк цензуры” за 1989 год Берджесс называл эту книгу опасной и такой, что может убить. Он отмечал, что размышляет над ней ежедневно все три десятилетия после ее публикации. Он писал:

“Кого я убил? Кому я навредил?

Я спрашиваю,

Размышляя над тим, что единственное задание писателя 

Не в проповедовании или предсказывании,

А в том, чтобы удовлетворить”. 

Эндрю Бисвелл, биограф Берджесса и директор International Anthony Burgess Foundation, который собирает архив произведений писателя, в комментарии The Guardian отметил, что всю жизнь художника спрашивали о его популярную книгу, но он сам стремился запомниться как поэт.

“Берджесс всегда хотел, чтобы его знали как поэта. Одной из вещей, которые он делал, было проносить стихи в свои романы как контрабанду. Вы можете найти персонажей, которые являются поэтами, которые напишут или продекламируют стихи”, – сказал он.

Теги: книга, писатель, роман

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