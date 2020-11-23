Американского студента Тони Пилосено, который работал в магазине краски, уволили за то, что он снимал процесс замешивания цветов для TikTok. Его видео собирают миллионы просмотров.

Историю блогера рассказал новостной сайт BuzzFeed News

Тони Пилосено — студент Университета Огайо, который работал по совместительству в местном магазине Sherwin-Williams, специализирующемся на производстве красок. Компания уволила Тони, обнаружив его популярный TikTok-канал с более чем 1,2 млн подписчиков.

По словам Пилосено, на момент, когда к нему пришла идея снимать для TikTok (декабрь 2019), он работал в компании уже три года. Он утверждает, что снимал, как замешивал краску для клиентов, в свободное время, а когда видео начали собирать миллионы просмотров, увидел в этом хорошую возможность продвигать бренд Sherwin-Williams для младшей аудитории.

В документах, касающихся увольнения, компания указывала, что Пилосено совершил грубый проступок, нарушил политику компании, а также занимался расточительством.

“Иногда, делая видео, использовал фирменные тонировочные машины, находясь как на смене, так и вне ее, с личной целью. […] После завершения нашего расследования было установлено, что были грубые неоднократные нарушения правил поведения”, — говорится в документах.

В комментарии BuzzFeed News представитель компании заявила, что многочисленные жалобы клиентов заставили их изучить его аккаунт в соцсети, а впоследствии уволить его.

“Хотя мы не обсуждаем детали касательно вопросов о сотрудниках публично, я могу сказать вам, что нам сообщили о видео TikTok, сделанных Энтони Пилосено, после жалобы клиентов. Мы воспринимаем все жалобы серьезно и тщательно изучаем предмет беспокойство заказчика. После расследования господин Пилосено был уволен в июле 2020 году из-за многочисленных нарушений политики компании”, — сказала Джули Янг, вице-президент компании по глобальным корпоративным коммуникациям.

Впрочем, Пилосено утверждает, что компания пыталась обвинить его в воровстве краски, которую он, по его словам, начал покупал самостоятельно, чтобы записывать видео TikTok-аккаунта, стремительно набиравшем подписчиков.

“Они сначала обвинили меня в краже, я сказал им, что приобрел всю свою краску. Они заставили меня ответить на кучу вопросов, например, когда я это делал, где, был ли кто-то в магазине, пока я делал это. Никогда со мной никого не было”, — сказал он.

Пилосено решил публично рассказать о своем увольнении только через 4 месяца после того, как это произошло. Этот инцидент не повлиял на его любовь к краске и желание вести свой блог. И теперь Тони устроил студию и мастерскую в подвале своего друга. Он планирует развивать собственный бизнес с помощью блога.

“Я работаю над созданием логотипа, я только что купил доменное имя, чтобы создать собственный веб-сайт. Я надеюсь продавать собственные товары и собственные цвета краски”, — рассказал он.

Что касается уволившей его компании, после того, как Пилосено рассказал о том, что произошло, немало пользователей Сети раскритиковали бренд за такие действия.

Сам Тони надеется, что в будущем отношения бренда к креативной активности работников изменится.

“Вы должны выслушивать сотрудников, у них есть идеи”, — считает он.

После увольнения Пилосено предлагал Sherwin-Williams сотрудничество в сфере маркетинга, однако компания длительное время игнорировала его, а затем отказала, мотивировав решение тем, что не планирует каких-либо рекламных акций.