Историю блогера рассказал новостной сайт BuzzFeed News
Тони Пилосено — студент Университета Огайо, который работал по совместительству в местном магазине Sherwin-Williams, специализирующемся на производстве красок. Компания уволила Тони, обнаружив его популярный TikTok-канал с более чем 1,2 млн подписчиков.
По словам Пилосено, на момент, когда к нему пришла идея снимать для TikTok (декабрь 2019), он работал в компании уже три года. Он утверждает, что снимал, как замешивал краску для клиентов, в свободное время, а когда видео начали собирать миллионы просмотров, увидел в этом хорошую возможность продвигать бренд Sherwin-Williams для младшей аудитории.
@tonesterpaintsBlue or Gray? 🔵⚪️ ##NeedToKnow ##paintmixing ##oddlysatisfying ##gunna ##artist ##rockstar ##paintguy♬ original sound – Nolan Larson
@tonesterpaintsHad fun making this one 🍊 ##fup ##paint ##colormixing ##oddlysatisfying ##OurType♬ follow itschifn on twitter – use code chi
В документах, касающихся увольнения, компания указывала, что Пилосено совершил грубый проступок, нарушил политику компании, а также занимался расточительством.
“Иногда, делая видео, использовал фирменные тонировочные машины, находясь как на смене, так и вне ее, с личной целью. […] После завершения нашего расследования было установлено, что были грубые неоднократные нарушения правил поведения”, — говорится в документах.
В комментарии BuzzFeed News представитель компании заявила, что многочисленные жалобы клиентов заставили их изучить его аккаунт в соцсети, а впоследствии уволить его.
“Хотя мы не обсуждаем детали касательно вопросов о сотрудниках публично, я могу сказать вам, что нам сообщили о видео TikTok, сделанных Энтони Пилосено, после жалобы клиентов. Мы воспринимаем все жалобы серьезно и тщательно изучаем предмет беспокойство заказчика. После расследования господин Пилосено был уволен в июле 2020 году из-за многочисленных нарушений политики компании”, — сказала Джули Янг, вице-президент компании по глобальным корпоративным коммуникациям.
Впрочем, Пилосено утверждает, что компания пыталась обвинить его в воровстве краски, которую он, по его словам, начал покупал самостоятельно, чтобы записывать видео TikTok-аккаунта, стремительно набиравшем подписчиков.
“Они сначала обвинили меня в краже, я сказал им, что приобрел всю свою краску. Они заставили меня ответить на кучу вопросов, например, когда я это делал, где, был ли кто-то в магазине, пока я делал это. Никогда со мной никого не было”, — сказал он.
Пилосено решил публично рассказать о своем увольнении только через 4 месяца после того, как это произошло. Этот инцидент не повлиял на его любовь к краске и желание вести свой блог. И теперь Тони устроил студию и мастерскую в подвале своего друга. Он планирует развивать собственный бизнес с помощью блога.
“Я работаю над созданием логотипа, я только что купил доменное имя, чтобы создать собственный веб-сайт. Я надеюсь продавать собственные товары и собственные цвета краски”, — рассказал он.
Что касается уволившей его компании, после того, как Пилосено рассказал о том, что произошло, немало пользователей Сети раскритиковали бренд за такие действия.
Сам Тони надеется, что в будущем отношения бренда к креативной активности работников изменится.
“Вы должны выслушивать сотрудников, у них есть идеи”, — считает он.
После увольнения Пилосено предлагал Sherwin-Williams сотрудничество в сфере маркетинга, однако компания длительное время игнорировала его, а затем отказала, мотивировав решение тем, что не планирует каких-либо рекламных акций.
- Ранее сообщалось, что предприниматели из социальных сетей поспешили найти способы заработать на звездах на популярных платформах, таких как TikTok. Например, работает сеть тематических домов, где живут многие известные молодые тиктокеры. Такие дома функционируют как управляющие компании. TikTok-звезды часто не платят арендную плату, а создают контент для брендов и продвигают продукцию — это как оплата за ренту.