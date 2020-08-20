Авторы «Очень странных дел» рассказали, станет ли 4 сезон последним

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
“Четвертый сезон не станет финальным. Мы знаем, каким будет конец, и знаем, когда он наступит. Пандемия дала нам дополнительное время и позволила заглянуть в будущее, чтобы понять, каким должно быть будущее шоу. Во время работы мы еще лучше поняли, как нужно рассказать эту историю”, – сказал Росс Даффер.
Что касается 4-го сезона, по его словам, из-за коронавируса приоритетом является безопасность актеров и съемочной группы. Поэтому, когда возобновятся съемки еще неизвестно.
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