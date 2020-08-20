Covid-19 Украина

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Авторы «Очень странных дел» рассказали, станет ли 4 сезон последним

Американские кинорежиссеры Мэтт Даффер и Росс Даффер, которые являются создателями сериала Netflix "Очень странные дела" заявили, что они не планируют завершить историю на 4 сезоне.

Четверг, 20 августа 2020, 14:18

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

“Четвертый сезон не станет финальным. Мы знаем, каким будет конец, и знаем, когда он наступит. Пандемия дала нам дополнительное время и позволила заглянуть в будущее, чтобы понять, каким должно быть будущее шоу. Во время работы мы еще лучше поняли, как нужно рассказать эту историю”, – сказал Росс Даффер.

Что касается 4-го сезона, по его словам, из-за коронавируса приоритетом является безопасность актеров и съемочной группы. Поэтому, когда возобновятся съемки еще неизвестно.

  • Ранее сообщалось, что премьера нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном состоится 1 октября 2021 года.
Теги: Дуже дивні справи, новий сезон, сериал

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