Про це блогер сповістив в Тwitter.

ДТП сталося в штаті Вайомінг. Автомобіль друзів тричі перевернувся після того, як врізався в глибу льоду.

“Кілька годин тому Джеффрі й Деніел потрапили в серйозну автомобільну аварію, і машина три рази перекинулася після удару об лід… Ми повідомимо вам все, коли лікар надасть нам додаткову інформацію. Так вдячні, що вони обидва живі”, – сказано в повідомленні на сторінці блогера.

Через кілька годин блогер сповістив про те, що у нього зламані хребці й реабілітація займе кілька місяців.

“Цей ранок було одним з найстрашніших моментів у нашому житті. Я такий радий, що все ще тут. Я відчуваю пекучий біль, тому що у мене зламана частина спини й зламані хребці на хребті. Мій лікар сказав, що це займе кілька місяців, але я повинен повністю одужати”, – написав блогер.

Однак другу блогера пощастило менше. У нього – серйозні ушкодження внутрішніх органів, а також укладення, оскільки той зовсім недавно зумів побороти рак товстої кишки.

Сьогодні вранці блогеру повідомили про те, що він може покинути лікарняну палату та продовжити лікування вдома.

“Сьогодні ми прокинулися в сльозах від щастя… Мене виписали”, – повідомив Джеффрі.

Також він написав про те, що його товаришу може знадобитися операція.

  • У поліції Лос-Анджелеса повідомили, що детективам вдалося встановити причину, чому американський гольфіст Тайгер Вудс не впорався з керуванням, внаслідок чого його автомобіль з’їхав з дороги, а спортсмен отримав травми. Але причину не називають.