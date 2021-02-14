Об этом пишет издание ETonline.

В новом видео, опубликованном на его странице на YouTube в пятницу, гуру красоты попытался прочувствовать, какой будет жизнь с большим животом в течение 24 часов. Чарльз попросил своего лучшего друга Лору Мелладо (которая в настоящее время ожидает второго ребенка) помочь ему в этом процессе.

“Мы делаем то, о чем я даже не думал, что через миллион лет произойдет”, – пояснил он в начале видео. «Я, Лора и все наши близкие друзья в групповом чате шутили над ней, и она сказала: “Держу пари, ты не протянешь 24 часа, будучи беременным”.

“Я подумал про себя: “Хорошо, вызов принят”, – сказал Джеймс Чарльз.

К своему видео он добавил, что оно не имеет цель высмеять беременность, а наоборот показать, чувствительность и осложнения, которые с ней связаны.

“Очевидно, что это такая красивая, прекрасная вещь, через которую женщины проходят своим телом, и это также требует много сил”, – сказал Чарльз.

В дополнение к видео, Чарльз также позировал для фотосессии для беременных.

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