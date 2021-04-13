Про це повідомляє журнал The Business of Fashion.
Зокрема, бал відбудеться 13 вересня і буде присвячений закриттю тижня моди в Нью-Йорку. А 18 вересня відбудеться виставка, яка буде присвячена американській моді.
Минулого року захід, який є одним з джерел збору коштів для існування Музею мистецтва Метрополітен, був скасований через пандемію.
У 2022 році музей планує повернутися до свого звичайного графіку і провести захід в травні. Очікується, що в наступному році буде відкрита розширена виставка, яка також буде присвячена американській моді.
“Американська модна спільнота підтримує нас протягом 75 років, насправді з моменту заснування Інституту костюма, тому я хотів подякувати їй за підтримку, а також відзначити і поміркувати над американською модою”, – зазначив куратор Ендрю Болтон.
- У 2019 році #Букви підбили підсумки балу Інституту костюма Met Gala і розповідали, як створювалися найяскравіші образи заходу – від наряду до макіяжу.
- Також #Букви показували найнезабутніші образи червоної доріжки Met Gala.
- 7 травня 2018 року в Музеї мистецтва Метрополітен пройшов щорічний Бал інституту костюма Met Gala. #Букви також зібрали найяскравіші образи зірок з червоної доріжки.
- Крім того, #Букви згадували знакові та найяскравіші образи знаменитостей минулих червоних доріжок.