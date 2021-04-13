Бал Інституту костюма Met Gala, який в минулому році через пандемію коронавірусу був скасований, відбудеться у вересні 2021 року.

Про це повідомляє журнал The Business of Fashion.

Зокрема, бал відбудеться 13 вересня і буде присвячений закриттю тижня моди в Нью-Йорку. А 18 вересня відбудеться виставка, яка буде присвячена американській моді.

Минулого року захід, який є одним з джерел збору коштів для існування Музею мистецтва Метрополітен, був скасований через пандемію.

У 2022 році музей планує повернутися до свого звичайного графіку і провести захід в травні. Очікується, що в наступному році буде відкрита розширена виставка, яка також буде присвячена американській моді.

“Американська модна спільнота підтримує нас протягом 75 років, насправді з моменту заснування Інституту костюма, тому я хотів подякувати їй за підтримку, а також відзначити і поміркувати над американською модою”, – зазначив куратор Ендрю Болтон.